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Неделя моды в Нью-Йорке (510)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Нью-Йорке

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  • 14 Июля 201723:08
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Горожане

Гости модных показов нью-йоркской Недели традиционно оказались на шаг впереди всех.

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  • Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке

Пока европейцы все еще осваивают спортивный стиль, превращая его в нечто повседневное, нью-йоркцы популяризируют андрогинность. Пока в Европе вспоминают панк 1970-х, в Америке выходят на улицу в образах, вдохновленных рейвами 1990-х. Гости показов Недели мужской моды в Нью-Йорке традиционно оказались на шаг впереди планеты всей. Нормкор здесь давно стал чем-то элегантным, а самовыражение и эклектика – главными ценностями. Вероятно, через полгода нечто подобное мы увидим на модных Неделях в Старом Свете.

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