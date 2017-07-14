Стритстайл: Неделя мужской моды в Нью-Йорке

Гости модных показов нью-йоркской Недели традиционно оказались на шаг впереди всех.

1 / 117 Гости Недели мужской моды в Нью-Йорке









































































































































































































































Пока европейцы все еще осваивают спортивный стиль, превращая его в нечто повседневное, нью-йоркцы популяризируют андрогинность. Пока в Европе вспоминают панк 1970-х, в Америке выходят на улицу в образах, вдохновленных рейвами 1990-х. Гости показов Недели мужской моды в Нью-Йорке традиционно оказались на шаг впереди планеты всей. Нормкор здесь давно стал чем-то элегантным, а самовыражение и эклектика – главными ценностями. Вероятно, через полгода нечто подобное мы увидим на модных Неделях в Старом Свете.