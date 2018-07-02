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Неделя моды в Париже (963)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Весна, 2019

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  • 02 Июля 201813:04
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019, Горожане

Судя по составу публики, посещающей парижские показы, и стилю, который она выбирает, местная Неделя становится все моложе и моложе.

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  • Стритстайл: Неделя мужской моды. Весна, 2019

Как бы индустрия ни стремилась к стиранию тех или иных граней и отказу от стандартов красоты, люди остаются людьми. Парижская Неделя мужской моды подтверждает, что мы по-прежнему хотим выглядеть молодо и энергично. По крайней мере, местный стритстайл был именно об этом: классика здесь менялась под мощным вниманием уличных трендов, а порой и вовсе заменялась хэндмейдом и удобным спортом.

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