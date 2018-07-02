Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Весна, 2019

Судя по составу публики, посещающей парижские показы, и стилю, который она выбирает, местная Неделя становится все моложе и моложе.

1 / 113 Стритстайл: Неделя мужской моды. Весна, 2019

































































































































































































































Как бы индустрия ни стремилась к стиранию тех или иных граней и отказу от стандартов красоты, люди остаются людьми. Парижская Неделя мужской моды подтверждает, что мы по-прежнему хотим выглядеть молодо и энергично. По крайней мере, местный стритстайл был именно об этом: классика здесь менялась под мощным вниманием уличных трендов, а порой и вовсе заменялась хэндмейдом и удобным спортом.