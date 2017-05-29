Сумки-легенды в лекции журнала «Теории моды»

Авторитетное издание о моде и модной индустрии представляет очередную захватывающую лекцию на Новой сцене Александринского театра.

В середине июня жители и гости Петербурга, которые интересуются модой, смогут прослушать лекцию Алены Андреевой «»Символика, статус и роскошь легендарных сумок». Исследователь роскоши, кандидат экономических наук, доцент, приглашенный преподаватель ВШМ СПбГУ расскажет о том, для чего современной женщине сумка, а также попробует разобраться, что же важнее – функциональность или стоимость аксессуара. Кроме того, слушатели узнают, как создавались сумки-легенды: Chanel 2.55, Hermes Birkin, Hermes Kelly, Noe Louis Vuitton, Baguett Fendi и Bamboo Bag Gucci.

Встреча состоится на Новой сцене Александринского театра 15 июня. Стоимость билета – 250 рублей.