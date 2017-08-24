Сумки-пакеты от возрождающейся марки Helmut Lang

Модный бренд, переживающий ребрендинг, представил оригинальный аксессуар, который войдет в осенне-зимнюю коллекцию.

1 / 3 Trash Bag от Helmut Lang





В последнее время дом Helmut Lang все чаще становится источником новостей. Объявив недавно о коллаборации с несколькими современными художниками, руководство марки перешло к конкретным действиям. На днях была представлена новая сумка-пакет, получившая название Trash Bag. Оригинальный аксессуар войдет в осенне-зимнюю коллекцию Helmut Lang и доступен в трех цветовых вариантах: черном, красном и серебристом. В качестве основного материала использована лакированная кожа. Приобрести сумки можно уже сейчас на официальном сайте дома по цене от 450 до 495 долларов.