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Артем Кузелев

Сумки-пакеты от возрождающейся марки Helmut Lang

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  • 24 Августа 201710:49
Сюжеты: Helmut Lang, Сумки

Модный бренд, переживающий ребрендинг, представил оригинальный аксессуар, который войдет в осенне-зимнюю коллекцию.

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  • Trash Bag от Helmut Lang

В последнее время дом Helmut Lang все чаще становится источником новостей. Объявив недавно о коллаборации с несколькими современными художниками, руководство марки перешло к конкретным действиям. На днях была представлена новая сумка-пакет, получившая название Trash Bag. Оригинальный аксессуар войдет в осенне-зимнюю коллекцию Helmut Lang и доступен в трех цветовых вариантах: черном, красном и серебристом. В качестве основного материала использована лакированная кожа. Приобрести сумки можно уже сейчас на официальном сайте дома по цене от 450 до 495 долларов.

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