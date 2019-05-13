Свадебная коллекция Vera Wang. Весна, 2020

Американский дизайнер опубликовала первые кадры лукбука новых свадебных нарядов.

Королева свадебной моды представила первые образы из свадебной коллекции сезона весна-лето 2020. Вера Вонг продолжает разбавлять традиционный белый цвет нежными оттенками серого, синего и бежевого. Новые образы будто бы вдохновлены зимней природой: здесь есть и белый снег, серый лед, нежные складки похожие на метель... В качестве декора дизайнер использует привычные для ее стиля объемные цветы и детали из кружева.