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Артем Кузелев

Сверкающие кроссовки Nike Air Max 97

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  • 20 Августа 201708:08
Сюжеты: Nike

Спортивная марка выпустила легендарную модель обуви, украшенную россыпями кристаллов Swarovski.

Марка Nike продолжает переосмыслять свои легендарные модели. На этот раз изменения и редизайн коснулись кроссовок Air Max 97. Дизайнеры бренда взяли женскую модель и украсили ее целыми россыпями кристаллов Swarovski и бисером. Модель будет доступна в продаже с 7 сентября в двух цветах: серебристом и черном. Стоимость одной пары составит 400 долларов.

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