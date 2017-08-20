Сверкающие кроссовки Nike Air Max 97

Спортивная марка выпустила легендарную модель обуви, украшенную россыпями кристаллов Swarovski.

Марка Nike продолжает переосмыслять свои легендарные модели. На этот раз изменения и редизайн коснулись кроссовок Air Max 97. Дизайнеры бренда взяли женскую модель и украсили ее целыми россыпями кристаллов Swarovski и бисером. Модель будет доступна в продаже с 7 сентября в двух цветах: серебристом и черном. Стоимость одной пары составит 400 долларов.