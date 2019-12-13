Татьяна Михалкова представила светской столице «Редкий экземпляр»

Вышел в свет 20-й выпуск коллекционного арт-календаря Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Презентация издания состоялась в музее «Собрание» Давида Якобашвили. Каждый год Фонд раскрывает свое видение русского искусства посредством художественной фотографии с участием известных актрис в образах российских дизайнеров.

Президент Фонда Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков пригласили в Москву непревзойденного петербургского кутюрье Татьяну Парфенову с коллекцией Haute Couture. Увидеть работы дизайнера в столице — такая же редкость, как собрание культурных ценностей музея, где проходила презентация издания. Посетить фотовыставку арт-календаря и стать участником уникального показа TATYANA PARFIONOVA пришли известные артисты и звезды шоу-бизнеса: Вячеслав Зайцев, Надежда и Артем Михалковы, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Яна Кошкина, Елена Зайцева, Елена Малышева, Ирина Крутикова, Светлана Чураева, Никита Кондрушенко, Владимир Зубец, Наталья Шустикова, Валерий Белгородский, Виталий Ставицкий, Галина Истомина, Антон Алфер, Александра Калошина, Людмила Иванова и многие другие.

Романтичная шарманка, расписная шкатулка, красочное полотно или, может быть, золотая клетка? Каким бы шедевром искусства вы были? На краткий миг, который запечатлели страницы издания «Русский Силуэт», героини проекта превратились в живые экспонаты редкой коллекции музея «Собрание». Самоиграющие музыкальные и механические инструменты, живопись и графика, бронза и серебро, стекло и хрусталь… Больше 20 тысяч уникальных экспонатов. Частная коллекция шедевров мирового культурного значения стала, в прямом смысле слова, драгоценным обрамлением моделей календаря «Редкий экземпляр».

В «сокровищницу» «Русского Силуэта» вошли актрисы: Анна Михалкова («Обычная женщина», «Давай разведемся!», «Кококо», «Любовь с акцентом» и др.), Ксения Алферова («Холодное сердце», «Крутые берега», «Погоня за ангелом», «Капкан» и др.), Мария Порошина («Всегда говори «всегда», «Ёлки», «Челночницы», «Ночной дозор» и др.), Юлия Александрова («Любовницы», «Ёлки», «Горько!», «Звоните ДиКаприо!» и др.), Мария Куликова («Любовь не по правилам», «Анатомия убийства», «Ищу мужчину», «Склифосовский» и др.), Анастасия Панина («Психологини», «Родная кровь», «Физрук», «Свадьбы и разводы» и др.), Софья Каштанова («Полицейский с Рублёвки», «Психологини», «Кухня» и др.), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь», «Измены», «Выжить после», «Молодежка» и др.), Юлия Франц («Гоголь», «Вий», «Анатомия убийства», «Универ» и др.), балерина Большого театра Анастасия Меськова («Сладкая жизнь», «Троцкий» и др.), певица, композитор Ирина Дубцова, а также юная модель Александра Филина.

Эксклюзивную «огранку» им предоставили именитые кутюрье: Дом моды Валентина Юдашкина совместно с Yudashkin Kids, Татьяна Парфенова, Алена Ахмадуллина, Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Анастасия Задорина, Лиза Романюк, Алина Асси, Олег Овсиев, Оксана Федорова. А также молодые дизайнеры, например, Джемал Махмудов, бывший когда-то участником конкурса «Русский Силуэт», а теперь входящий в состав его жюри. И даже финалист прошлого года - Михаил Манаков. Реализовал творческую концепцию календаря профессиональный fashion&celebrity фотограф Александр Мультиков.

Татьяна Михалкова искренне поблагодарила всех участников проекта и гостей вечера: «Больше 20 лет наш Фонд поддерживает молодых дизайнеров из десятков городов нашей страны. Сегодня мне приятно видеть, сколько друзей у начинающих талантливых художников, ведь и этот вечер, и выпуск календаря, в котором участвуют удивительные актрисы и блестящие дизайнеры, говорят о том, что российская мода востребована и у нее большое будущее. Я рада сообщить, что стартовал 13-й Международный конкурс молодых дизайнеров в России и странах ближнего зарубежья. Уверена, среди тысяч его участников мы найдем настоящие самородки».

Именно такой талант и страстную увлеченность модой шесть лет назад сумела разглядеть Татьяна Парфенова в участнике конкурса Денисе Ведренцеве. Она пригласила его на стажировку в свой Дом моды. С тех пор молодой талантливый дизайнер — неотъемлемая часть профессиональной команды. Постановка дефиле, создание коллекции — теперь для Дениса нет ничего невозможного. В том числе и показ TATYANA PARFIONOVA в Москве на презентации календаря «Русский Силуэт». Связь с искусством, любовь к природе, многообразие цветов и представителей фауны – такие образы увидели гости на подиуме.

В этот вечер каждый смог не только окунуться в мир высокой моды, но и примерить на себя роль редкого произведения искусства — повторить кадры со страниц фотокалендаря среди ценнейших выставочных экспонатов музея. А первые экземпляры издания ушли в коллекцию нескольких счастливчиков, имена которых в ходе новогоднего розыгрыша назвала Татьяна Михалкова

Партнеры мероприятия:

Официальный стилист по волосам - российский бьюти-бренд ESTEL, выпускающий в свет бережную, качественную и высокоэффективную косметическую продукцию. Стайлинг для волос COUTURE от ESTEL - коллекция #1 на модных показах.

M·A·C — известный во всем мире бренд профессиональной косметики, который знаменит своим уникальным опытом в области макияжа.

Доброфлот – легендарное производство морских деликатесов и вековые традиции качества.

Фото - Dima Babushkin