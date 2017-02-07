Татьяна Сулимина представила две коллекции «Сказка на ночь»

Женственный декор, молодежные принты, сочетание шика и повседневности: 5 февраля в Воронежском камерном театре известный дизайнер Татьяна Сулимина представила 60 модных образов сезонов зима 2017-2018 и весна-лето 2018. Показ получил название «Сказка на ночь», ведь в этот раз вдохновение модельер черпала в творчестве прославленного писателя Самуила Маршака, 130-летие со дня рождения которого отмечается в 2017 году.

Нежные платья с обилием бантов, оборок и воланов (тренд сезона) дизайнер украсила авторскими принтами в стиле граффити и иллюстрацией "Сказки о глупом мышонке" Маршака. В коллекциях есть платья-комбинации в двусторонних пайетках, костюмы-пижамы, свитшоты и толстовки в сочетании с юбками-пачками и юбками-клеш - в оттенках розового кварца, молодой сирени, зеленого и синего. Дизайнер использовала натуральные ткани: джерси, жаккард, шерстяное сукно для зимы, хлопок, креп, хлопковое кружево - для лета.

Фото Павел Катунин