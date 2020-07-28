Тизер: Кутюрная коллекция Jean Paul Gaultier. Осень-зима, 2020/21

Объявив о перезапуске кутюрной линии, Жан-Поль Готье не заставил долго ждать и показал в рамках Недели высокой моды тизер будущей коллекции.

Как и обещал, теперь Готье будет работать над кутюрными коллекциями вместе с приглашенными дизайнерами. Первой из них стала японка Читосе Абе, основательница марки Sacai. Однако полноценную коллекцию из-за пандемии подготовить дизайнеры не успели, поэтому вниманию пользователей сети представили тизер. Полностью коллекцию можно будет лишь в январе 2021-го, но парижский бренд настроен оптимистично: «Пока кажется, что все в мире закрывается, Жан-Поль Готье открывает свои двери и показывает закулисье модного дома. Это иммерсивное шоу, которое не является показом, это способ увидеть мастеров бренда, с которыми вас познакомят наши давние друзья и новые музы. Это диалог между миром высокой моды и многогранными французскими красавицами. Модный дом двигается вперед, защищая свое наследие и ценности, в то же время готовясь начать новую главу».