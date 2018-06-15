Томас Майер покинул дом Bottega Veneta

Главной новостью четверга стали слухи о том, что Фиби Фило займет освободившееся место главного дизайнера марки.

Сегодня стало известно, что Томас Майер расстается с местом креативного директора дома Bottega Veneta. В официальном релизе Kering говорится, что дизайнер занимал эту должность в течение 17 лет, но для обоих сторон пришло время двигаться дальше. «Благодаря высокой планке, которую поставил Томас, дом Bottega Veneta стал тем, чем он является сейчас. Майер вернул бренд в люксовый сегмент и сделал его непоколебимым авторитетом», – прокомментировал новость глава холдинга Kering Франсуа-Анри Пино.

Следом за публикациями в сети появились слухи о том, что освободившееся место займет Фиби Фило, в декабре расставшаяся с Celine. Однако никаких официальных комментариев на этот счет не поступало, а сама Фило ранее сообщала, что пока что не планирует начинать работу в другом бренде.