Томми Хилфигер проведет мега-шоу в Милане

Дизайнер покажет четвертую совместную с Джиджи Хадид коллекцию Tommy X Gigi 25 февраля 2018 года во время проведения итальянской Недели моды.

Дефиле состоится в популярном формате «смотри – покупай», в котором было выдержано и лондонское шоу, состоявшееся в сентябре, а также показы марки на лос-анджелесском пляже и нью-йоркской пристани. Как и в случае упомянутых трех шоу, всю одежду можно будет купить сразу же после презентации. «Такая концепция принесла нам большой успех, и мы надеемся продолжать в том же духе», – поделился боевым настроением сам Томми Хилфигер.