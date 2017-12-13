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Артем Кузелев

Томми Хилфигер проведет мега-шоу в Милане

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  • 13 Декабря 201710:48
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Дизайнер покажет четвертую совместную с Джиджи Хадид коллекцию Tommy X Gigi 25 февраля 2018 года во время проведения итальянской Недели моды.

Дефиле состоится в популярном формате «смотри – покупай», в котором было выдержано и лондонское шоу, состоявшееся в сентябре, а также показы марки на лос-анджелесском пляже и нью-йоркской пристани. Как и в случае упомянутых трех шоу, всю одежду можно будет купить сразу же после презентации. «Такая концепция принесла нам большой успех, и мы надеемся продолжать в том же духе», – поделился боевым настроением сам Томми Хилфигер.

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