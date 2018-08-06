Топ-10: Лучшие кроссовки 2018 года

Журналисты сайта Hypebae опубликовали свой рейтинг лучших кроссовок этого года. Как обычно, лидерами оказались марки adidas, Nike и Puma.

Jordan Brand «SOH» Collection

В этом году марка Jordan Brand выпустила ряд эксклюзивных женских кроссовок, среди которых потрясающая коллекция Season of Her. Благодаря десяти различным цветовым вариантам – от персикового Sunset Tint до пастели Hydrogen Blue – линейка сразу же завоевала сердца девушек по всему миру.

Chanel Pre-Spring 2018 Sneaker Collection

Парижский дом моды Chanel ориентировался, в первую очередь, на школьный стиль. Отсюда и такие яркие расцветки: неоновый, оранжевый, флуоресцентные розовые и голубой. Несмотря на высокую цену, коллекция оказалась очень популярной.

Comme des Garcons x Nike Air Max 180

Еще одним фаворитом у модников стали кроссовки от японско-французской марки и спортивного бренда. Коллаборация также сделал ставку на яркую расцветку и выпустила три модели в неожиданных оттенках розового. Отдельное внимание сделано на ретро-стилистике.

Tyler, the Creator x Converse Golf Le Fleur* One Star

Первая коллаборация трех марок выпустила едва ли не лучшую модель в году. Внимание на яркие краски и цветочные узоры на подошве. Дальше обещают больше!

Nike Air Max 270

Абсолютный лидер по популярности у пользователей сети и молодежи Nike дебютировал в начале года с элегантным исполнением Air Max 270. Смешав традиционные элементы, дизайнеры добавили модели технологичности, дышащую сетку и вентиляцию. Для бега и танцев на всю ночь идеально!

Balenciaga Triple-S

Модель Balenciaga Triple-S стала одной из самых популярных в году, однако у этой популярности есть и вторая сторона. Многие пользователи интернета назвали кроссовки уродливыми, а массовые подделки еще больше скомпрометировали марку.

Rihanna Fenty PUMA Cleated Creeper Surf

В своей последней коллекции для Fenty PUMA Рианна представила поклонникам отличную пару кроссовок. Главный источник вдохновения – серфинг. Это определенно предмет коллекционирования для суперфанов Рианны.

Nike «The 1 Reimagined» Spring 2018 Collection

В этой женской модели дизайнеры Nike деконструировали заново спроектировали две очень популярные модели: ВВС 1 и Air Jordan 1. Получилось очень круто!

Virgil Abloh x Converse Chuck 70 «GHOSTING»

Вирджил Абло завершил коллаборацию с Converse классными кроссовками с прозрачными деталями. Маркировка Off-White придает модели дополнительной ценности.

adidas Originals Falcon

Вернувшись к волне ретро, дизайнеры adidas черпали вдохновение в своем архиве 1990-х годов. Силуэт Falcon получил развитие и стал более женственным и изящным. Технологичная сетка здесь сочетается с классической замшей и отражающими накладными панелями. Особое внимание на коротком литом каблуке.