Вход
ADV
Интересно
Iris van Herpen (14)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Трансформация моды в творчестве Айрис ван Эрпен

  • 397
  • 0
  • 21 Апреля 201710:07
Сюжеты: Iris van Herpen

Музей искусств Далласа представляет новый выставочный проект, посвященный творчеству дизайнера-футуриста.

1 / 12
  • Фрагменты выставки Transforming Fashion

Айрис ван Эрпен всегда была известна своим авангардным подходом к моде. Дизайнер постоянно раздвигает границы индустрии, используя самые передовые технологии и материалы. Творчеству Айрис посвящена новая выставка, которая через месяц откроется в Музее искусств Далласа. Посетить экспозицию Transforming Fashion можно будет с 21 мая по 20 августа этого года. Здесь гости музея увидят 43 самых потрясающих наряда, когда-либо созданных ван Эрпен. Проект приурочен к 10-летию марки нидерландского модельера-новатора.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru