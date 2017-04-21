Трансформация моды в творчестве Айрис ван Эрпен

Музей искусств Далласа представляет новый выставочный проект, посвященный творчеству дизайнера-футуриста.

1 / 12 Фрагменты выставки Transforming Fashion























Айрис ван Эрпен всегда была известна своим авангардным подходом к моде. Дизайнер постоянно раздвигает границы индустрии, используя самые передовые технологии и материалы. Творчеству Айрис посвящена новая выставка, которая через месяц откроется в Музее искусств Далласа. Посетить экспозицию Transforming Fashion можно будет с 21 мая по 20 августа этого года. Здесь гости музея увидят 43 самых потрясающих наряда, когда-либо созданных ван Эрпен. Проект приурочен к 10-летию марки нидерландского модельера-новатора.