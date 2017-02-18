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Alexander McQueen (215)
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Артем Кузелев

Третий фильм, посвященный Александру Маккуину

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  • 18 Февраля 201700:17
Сюжеты: Alexander McQueen

Анонсированная ранее кинобиография британского гения моды в настоящее время уже находится в производстве.

Продюсеры третьей картины об Александре Маккуине пока что не раскрывают никаких точных дат. Однако уже объявили, что работа над фильмом начата. Режиссером кинобиографии стал Ян Бонхот, а знаменитого дизайнера сыграет британский актер Джек О’Коннелл, ставший известным по сериалу The Skins и в настоящее время строящий вполне успешную карьеру. Главное внимание картины будет сосредоточено на отношениях Маккуина с его музой и покровительницей Изабеллой Блоу.

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