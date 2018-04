Трейлер: Андре Леон Телли на большом экране

Документальный фильм о редакторе американского Vogue выйдет в прокат 25 мая.

Документальный фильм The Gospel According to Andre, посвященная карьере и творческому пути одного из редакторов американского Vogue был представлен на Кинофестивале в Торонто еще в прошлом году. На днях создатели сообщили, что картина наконец-то выходит в большой прокат, а дебютные показы пройдут 25 мая. В фильме можно будет интервью с самим Андре Леоне Телли, а также записи бесед о нем с Анной Винтур, Томом Фордом, Марком Джейкобсом, Дианой фон Фюрстенберг и другими звездами индустрии.