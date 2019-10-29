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Артем Кузелев

У Dolce & Gabbana новый гендиректор для перезапуска в Китае

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  • 29 Октября 201920:04
Сюжеты: Dolce&Gabbana

После череды этических скандалов итальянская марка наняла руководителя по Азиатско-Тихоокеанскому региону для перезапуска в Китае.

В марке Dolce & Gabbana решили провести реорганизацию, чтобы вернуть упущенные возможности и утраченные позиции на китайском рынке. Для выполнения этой миссии итальянский бренд нанял Карло Гарильо на пост генерального директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В релизе отмечается, что новый топ-менеджер не только имеет большой опыт работы в люксовом сегменте, но также больше 20 лет жил и работал в Японии. Кроме того, Гарильо был главой другой итальянской марки Salvatore Ferragamo в Южной Корее и Японии. На новой позиции он должен будет вернуть доли китайского рынка, которые компания потеряла в череде этических скандалов.

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