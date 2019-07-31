Вход
ADV



Интересно
Celine (69)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У дома Celine новая линейка сумок

  • 240
  • 0
  • 31 Июля 201919:56
Сюжеты: Celine, Сумки

Под руководством Эди Слимана парижская марка запускает коллекцию Triomphe Canvas Series.

Парижский дом моды Celine анонсировал скорый запуск новой линейки сумок. Коллекция Triomphe Canvas Series, вдохновленная модой 1970-х годов, появится в продаже грядущей осенью. Сообщается, что над дизайном аксессуаров работал креативный директор Эди Слиман, который решил сделать знаменитую монограмму марки одним из ключевых элементов. На данный момент известно, что в линейке будет представлена модель вместительного тоута, сумка для путешествие, а также мессенджер и стильный мешок. Цены будут объявлены в день старта продаж в сентябре.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru