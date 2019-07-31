У дома Celine новая линейка сумок

Под руководством Эди Слимана парижская марка запускает коллекцию Triomphe Canvas Series.

Парижский дом моды Celine анонсировал скорый запуск новой линейки сумок. Коллекция Triomphe Canvas Series, вдохновленная модой 1970-х годов, появится в продаже грядущей осенью. Сообщается, что над дизайном аксессуаров работал креативный директор Эди Слиман, который решил сделать знаменитую монограмму марки одним из ключевых элементов. На данный момент известно, что в линейке будет представлена модель вместительного тоута, сумка для путешествие, а также мессенджер и стильный мешок. Цены будут объявлены в день старта продаж в сентябре.