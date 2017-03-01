У дома Celine новый генеральный директор

Руководство парижского дома определилось с кандидатом на пост генерального директора.

Дом моды Celine официально подтвердил назначение Северин Мерль на пост нового генерального директора. Таким образом, Северин станет третьей женщиной, занимающей такую высокую должность в холдинге LVMH. Новый руководитель сменит на посту Марко Гоббетти, который покинул компанию в прошлом году, чтобы занять аналогичное место в Burberry. В свои полноправные права Мерль вступит уже 1 апреля и в первую очередь займется вопросом развития онлайн-торговли Celine.