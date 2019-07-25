У дома Chanel собственный яхт-клуб

Парижская модная марка открыла собственный стильный пляж, но, правда, временный.

Французский дом Chanel с размахом отмечает 20-летие своих часов J12. В честь юбилей марка открыла в нью-йоркском Шелтер-Айленде собственный яхт-клуб. Пляжное пространство дополняют стильные черно-белые зонты, такие же доски для серфинга и спасательные круги. На открытии временного яхт-клуба выступила популярная певица Билли Айлиш.