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Артем Кузелев

У дома Chanel собственный яхт-клуб

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  • 25 Июля 201910:15
Сюжеты: Chanel

Парижская модная марка открыла собственный стильный пляж, но, правда, временный.

Французский дом Chanel с размахом отмечает 20-летие своих часов J12. В честь юбилей марка открыла в нью-йоркском Шелтер-Айленде собственный яхт-клуб. Пляжное пространство дополняют стильные черно-белые зонты, такие же доски для серфинга и спасательные круги. На открытии временного яхт-клуба выступила популярная певица Билли Айлиш.

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