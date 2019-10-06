У дома Givenchy вышла капсула Atelier

В новой коллекции парижского дома моды объединены принципы кутюрного мастерства и повседневного гардероба.

Дом Givenchy выпустил капсульную линейку Atelier, которую составила одежда, обувь и аксессуары для женщин и на мужчин. По признанию Клэр Уэйт Келлер, в коллекции она постаралась объединить современный базовый гардероб и принципы кутюра. Палитра коллекции лаконичная, но эффектная: черный, белый и красный. В основе концепции – традиции Givenchy.