Вход
ADV



Интересно
Givenchy (159)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У дома Givenchy вышла капсула Atelier

  • 246
  • 0
  • 06 Октября 201911:16
Сюжеты: Givenchy

В новой коллекции парижского дома моды объединены принципы кутюрного мастерства и повседневного гардероба.

Дом Givenchy выпустил капсульную линейку Atelier, которую составила одежда, обувь и аксессуары для женщин и на мужчин. По признанию Клэр Уэйт Келлер, в коллекции она постаралась объединить современный базовый гардероб и принципы кутюра. Палитра коллекции лаконичная, но эффектная: черный, белый и красный. В основе концепции – традиции Givenchy.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru