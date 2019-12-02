У дома Roberto Cavalli новый владелец

90% акций итальянской компании приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани.

Обе стороны официально подтвердили сделку. У дома Roberto Cavalli появился новый владелец: 90% акций компании приобрел инвестиционный фонд президента девелоперской компании в области люксовой недвижимости Damac Properties и инвестиционной группы Dico Хусейна Саджвани. Компании миллиардера выкупили акции у бывшего владельца Roberto Cavalli – инвестиционной компании Clessidra. Сам Хусейн Саджвани так прокомментировал новость: «Мы с энтузиазмом смотрим на перспективу увековечения невероятной истории бренда Roberto Cavalli. Dico может похвастаться длительным и плодотворным сотрудничеством с этим модным домом, и я думаю, что наши взгляды на люкс полностью совпадают». Новый владелец пока что не сообщает, ожидают ли марку глобальные перемены, пока что весь топ-менеджмент сохранит свои места.