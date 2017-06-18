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Артем Кузелев

У Escada новый креативный директор

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  • 18 Июня 201711:40
Сюжеты: Escada

Немецкий дом моды объявил о назначении Найолла Слоуна главным дизайнером.

Теперь во главе марки встанет дизайнер, ранее возглавлявший бренд Hunter, чьи резиновые сапоги знает весь мир. До этого Слоун работал в британском доме Burberry, в котором успел побывать на разных должностях. В Esacada Найолл дебютирует уже 1 августа, когда представит круизную коллекцию аж 2019 года! Кроме того, новый руководитель займется всей дизайнерской составляющей марки.

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