У марки Carolina Herrera новый креативный директор

Американский дом моды, основанный Каролиной Эррера, возглавит молодой дизайнер Уэс Гордон.

Американский дизайнер венесуэльского происхождения сообщила, что готова покинуть пост главы собственного дома моды. Каролина Эррера, которая находилась на посту креативного директора своей марки последние 37 лет, назвала имя нового главного дизайнера. Теперь созданием коллекций Carolina Herrera займется молодой дизайнер Уэс Гордон. До последнего момента Уэс сотрудничал с брендом как консультант, но теперь получил повышение. Сама же Эррера станет мировым амбассадором своего дома.