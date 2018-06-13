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Артем Кузелев

У марки Jil Sander обновился логотип

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  • 13 Июня 201815:45
Сюжеты: Jil Sander

Французский дом моды представил новую, но не слишком измененную версию товарного знака.

Люси и Люк Мейер продолжают обновлять стиль марки Jil Sander. Несколько дней назад в официальном «Инстаграм» бренда были опубликованы фотографии обновленного логотипа. Товарный знак не сильно изменился, но за счет одной небольшой детали стал смотреться более динамично и современно: изменения коснулись заглавной буквы J.

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