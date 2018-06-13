У марки Jil Sander обновился логотип

Французский дом моды представил новую, но не слишком измененную версию товарного знака.

Люси и Люк Мейер продолжают обновлять стиль марки Jil Sander. Несколько дней назад в официальном «Инстаграм» бренда были опубликованы фотографии обновленного логотипа. Товарный знак не сильно изменился, но за счет одной небольшой детали стал смотреться более динамично и современно: изменения коснулись заглавной буквы J.