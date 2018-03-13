У марки Victoria Beckham новый президент

На прошлой неделе Ральф Толедано был назначен президентом компании Виктории Бекхэм.

Свое неожиданное решение руководство марки объяснило тем, что новый президент «присоединяется к Victoria Beckham, обладая обширными знаниями и высокой компетенцией в модном бизнесе, и будет работать в тесном сотрудничестве с командой марки, чтобы способствовать развитию креативного видения и подготовить бренд к следующему циклу роста».

Назначение Толедано – один из шагов на пути реализации инвестиционного проекта, оцениваемого в 30 млн фунтов стерлингов. Первоочередной задачей нового президента станет высокая прибыльность, к которой он должен вывести марку. Вероятно, процесс передачи компании в руки самой Бекхэм растянется на ближайшие два-три года, как об этом и сообщалось чуть ранее.