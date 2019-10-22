У марок adidas и Prada будет коллаборация?

В сети появилась информация о том, что итальянский дом и спортивный бренд готовят к совместному выпуску две пары кроссовок.

Твиттер-аккаунт PY_LEAKS опубликовал пост о том, что марки adidas и Prada работают над совместной коллекцией кроссовок. С одной стороны, слух не получил официального подтверждения ни от одного из участников возможной коллаборации. С другой, твит заслуживает внимания, т. к. опубликовавший его аккаунт принадлежит авторитетному медиа о кроссовках PY–RATES, которое может располагать инсайдерской информацией. Если слух подтвердится, поклонникам брендов стоит ожидать выхода двух пар кроссовок Adidas Prada Sailing по 350 долларов каждая. Причем каждая из пар получит два цветовых решения: бело-серебристое и красное.