У Рика Оуэнса вышло сразу две книги

В издательстве Rizzoli вышло две книги за авторством Рика Оуэнса: первая посвящена самому дизайнеру, вторая – модельеру Ларри Легаспи.

Первое издание представляет собой 200-страничный иллюстрированный альбом, рассказывающий о последних десяти годах работы самого Рика Оуэнса. Автором снимков для книги стала Даниэль Левитт. Вторая книга посвящена жизни и творчеству известного в 1980-х годах модельера Ларри Легаспи. Автор книги – Рик Оуэнс – признается, что Легаспи оказал сильное влияние и на него.