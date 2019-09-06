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Артем Кузелев

У Рика Оуэнса вышло сразу две книги

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  • 06 Сентября 201912:52
Сюжеты: Rick Owens

В издательстве Rizzoli вышло две книги за авторством Рика Оуэнса: первая посвящена самому дизайнеру, вторая – модельеру Ларри Легаспи.

Первое издание представляет собой 200-страничный иллюстрированный альбом, рассказывающий о последних десяти годах работы самого Рика Оуэнса. Автором снимков для книги стала Даниэль Левитт. Вторая книга посвящена жизни и творчеству известного в 1980-х годах модельера Ларри Легаспи. Автор книги – Рик Оуэнс – признается, что Легаспи оказал сильное влияние и на него.

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