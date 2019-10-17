У Tiffany & Co. первая мужская коллекция

Ювелирный дом дебютировал с украшениями для мужчин, а также шейкерами, компасами и наборами для домино и шахмат.



Всемирно известный ювелирный бренд представил свою первую полноценную мужскую коллекцию, которая получила название Tiffany 1837 Makers. Мастера дома Tiffany & Co. Включили в нее ювелирные украшения, кожаные сумки, стаканы и шейкеры, зажимы для денег, наборы для игры в домино, бильярд и шахматы, а также компасы и фляжки. Представляя коллекцию, креативный директор марки Рид Кракофф сообщил: «Никогда еще мужской гардероб не был настолько связан с модой. Сейчас мужчины носят украшения и определенно тратят гораздо больше времени на свою внешность, чем раньше, поэтому мы решили, что это правильная идея и подходящее время для запуска».