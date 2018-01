Ульяна Сергеенко и Мирослава Дума в центре скандала

Россиянки не учли актуальных трендов и теперь публикуют посты, в которых приносят извинения.

В Париже полным ходом идет Неделя высокой моды. Правда, для российского дизайнера Ульяны Сергеенко и бизнесвумен Мирославы Думы она перестала быть праздником. Девушки не учли актуальных социальных трендов и теперь вынуждены приносить публичные извинения.

Началось все с того, что Сергеенко пригласила приятельницу на показ своей марки запиской с текстом To my Niggas in Paris. Дума сфотографировала приглашение и опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта. Ответ общественности не заставил долго себя ждать. Одной из первых на фото отреагировала Наоми Кэмпбелл, которая, судя по ее посту, не поняла зачем такое писать и, тем более, публиковать. «Кто-то еще собирается на ее шоу завтра?» – спросила Черная Пантера у своих фолловеров?

Злополучная записка возымела негативный эффект, масштаб которого, возможно, будет только расти. На данный момент известно, что Мирославу Думу исключили из совета директоров детского онлайн-шопа The Tot, соосновательницей которого она является. Какой поворот примет ситуация дальше – не ясно, но обе девушки, забывшие о печальном опыте Джона Гальяно, H&M и Zara, уже выступили в сети с публичными извинениями.