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Semkov Arnold Alexandrovich

UNOde50 представляет коллекцию ALPHABET в позолоте

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  • 14 Мая 201917:42
Сюжеты: UNOde50

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет обновленную коллекцию ALPHABET, состоящую из подвесок в форме букв в золоте и серебре. 

В коллекции появились 26 подвесок с буквами английского алфавита большого размера в позолоте. Каждая буква напоминает классический гвоздик UNOde50, символизирующий многогранные эмоции любви и ручной труд.

В качестве базы для подвесок можно выбрать браслет или колье разной длины в форме цепочки. Цепочка застегивается на замок-карабин, оставляя после себя небольшой хвостик, на конце которого медальон с эмблемой бренда.

Буквы можно носить отдельно, собирать из них слова или инициалы, дополнять небольшими кулонами – кристаллом или жемчужиной Swarovski.

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