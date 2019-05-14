UNOde50 представляет коллекцию ALPHABET в позолоте

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет обновленную коллекцию ALPHABET, состоящую из подвесок в форме букв в золоте и серебре.

В коллекции появились 26 подвесок с буквами английского алфавита большого размера в позолоте. Каждая буква напоминает классический гвоздик UNOde50, символизирующий многогранные эмоции любви и ручной труд.

В качестве базы для подвесок можно выбрать браслет или колье разной длины в форме цепочки. Цепочка застегивается на замок-карабин, оставляя после себя небольшой хвостик, на конце которого медальон с эмблемой бренда.

Буквы можно носить отдельно, собирать из них слова или инициалы, дополнять небольшими кулонами – кристаллом или жемчужиной Swarovski.