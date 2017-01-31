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Semkov Arnold Alexandrovich

UNOde50 представляет новую коллекцию часов для мужчин и женщин Весна-Лето 2017

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  • 31 Января 201723:38
Сюжеты: UNOde50

Испанский бренд ювелирных украшений ручной работы UNOde50 возвращается с новой коллекцией часов – аксессуаров, которые не только несут практическую ценность, но и являются маркером вашего стиля.

UNOde50 представляет новые модели часов для мужчин и женщин – воплощение узнаваемой эстетики бренда. Кропотливая ручная сборка делает часы коллекционным объектом, а серебряные элементы в сочетании с ремешками из натуральной кожи – настоящим украшением.

Минималистичные модели с круглым циферблатом и плавными линиями для ценителей классики, серебряные браслеты с циферблатом в духе сюрреализма – для поклонников искусства. Для самых пунктуальных – часы со сложными составляющими – дополнительными циферблатами, показывающими дату и день недели.

Разнообразие стилевых решений позволит искушенным покупателям подобрать модель по вкусу в коллекции часов Весна-Лето 2017 UNOde50.

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