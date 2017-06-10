Урожай трендов в новой ювелирной коллекции UNOde50

Испанские дизайнеры серебряных украшений ручной работы UNOde50 вернулись к истокам своего непринужденного стиля и создали новую коллекцию HERITAGE, которая изящно демонстрирует взаимосвязь человека, природы, творчества и поисков экзотики.

Естественные обтекаемые формы, длинные нитевидные контуры и плавно-округлые объемы ювелирных новинок для сезона осень-зима 2017 бесконечно женственны и романтичны.

Самой необычной линией коллекцией стала урожайная GRAINS, обыгрывающая развитие символа колоса как источника жизни: ожерелья, браслеты и кольца с миниатюрно-скульптурными зернами, украшенными аквамариновым бисером без сомнений станут хитом сезона!

Кстати, многоярусные украшения сейчас особенно в тренде, поэтому не бойте создать микс из нескольких браслетов и ожерелий сразу!

Более абстрактная линия SEAL рассказывает красивую историю о простых человеческих ценностях: любви, здоровье и силе - напечатанные на серебряных монетках испанские слова AMOR, SALUD и FUERTE дополнены яркими бусинами страстного красного цвета, которые при каждом движении играют мелодичный перезвон.

Этнические мотивы линии MASAI пробуждают в модных барышнях инстинкт древних охотников: деталии ожерелий в виде копий стрел, сиреневые капли благородного аметиста и кофейные шнурки из кожи буйвола придадут сафари-шик даже самым сдержанным городским образам.

А самая лаконичная линия PENCIL вдохновлена графическим искусством и своими деревянными и серебряными элементами очень напоминает карандаши - такой скромный минималистичный дизайн открывает большие возможности для творчества!

Новая ювелирная коллекция ручной работы от UNOde50 совсем скоро появится на витринах!

Автор: Диана Мицкевич