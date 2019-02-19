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Артем Кузелев

Ушел из жизни Карл Лагерфельд

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  • 19 Февраля 201921:43
Сюжеты: Chanel, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Великий Кайзер моды умер во Франции на 86-м году жизни в результате болезни.

Сегодня парижское издание Le Figaro сообщило о смерти Карла Лагерфельда. Дизайнер, возглавлявший дома Chanel, Fendi и собственную марку Karl Lagerfeld ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он также был известен, как стилист, фотограф, дизайнер интерьеров, создатель собственного издания. Журналисты отметили, что в последнее время Карл плохо себя чувствовал.

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