Ушел из жизни Карл Лагерфельд

Великий Кайзер моды умер во Франции на 86-м году жизни в результате болезни.

Сегодня парижское издание Le Figaro сообщило о смерти Карла Лагерфельда. Дизайнер, возглавлявший дома Chanel, Fendi и собственную марку Karl Lagerfeld ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он также был известен, как стилист, фотограф, дизайнер интерьеров, создатель собственного издания. Журналисты отметили, что в последнее время Карл плохо себя чувствовал.