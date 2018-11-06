Ушел из жизни сооснователь компании LVMH

В конце прошлой недели газета Le Figaro сообщила о смерти бизнесмена Алана Шевалье.
Француз Алан Шевалье известен всему миру как сооснователь империи роскоши LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. Печальную новость о его смерти 1 ноября сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник близкий бизнесмену. Шевалье скончался на 88-м году жизни в собственном доме в Межеве на востоке Франции. Завтра 7 ноября состоится церемония прощания.
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