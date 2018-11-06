Вход
ADV
Интересно
LVMH (46)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ушел из жизни сооснователь компании LVMH

  • 31
  • 0
  • 06 Ноября 201813:04
Сюжеты: LVMH

В конце прошлой недели газета Le Figaro сообщила о смерти бизнесмена Алана Шевалье.

Француз Алан Шевалье известен всему миру как сооснователь империи роскоши LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. Печальную новость о его смерти 1 ноября сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник близкий бизнесмену. Шевалье скончался на 88-м году жизни в собственном доме в Межеве на востоке Франции. Завтра 7 ноября состоится церемония прощания.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru