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Артем Кузелев

Ушла из жизни декоратор витрин Hermes Лейла Меншари

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  • 08 Апреля 202020:01
Сюжеты: Hermes, Covid19

В парижском доме моды сообщили, что на 94 году жизни из-за коронавируса во Франции умерла бывший главный дизайнер витрин Hermes.

Арт-директор французского дома моды Hermes Пьер-Алексис Дюма рассказал: «Лейла научила нас смотреть на мир сквозь призму цвета. Она была бесподобной сказочницей, очаровавшей мир. Мы бесконечно благодарны ей за все, что она сделала для нас».

Лейла Меншари пришла работать в Hermes в 1961 году и до 2013-го занимала должность главного художественного руководителя по оформлению витрин марки. В своей работе она руководствовалась эстетическими принципами, сформированными художниками-сюрреалистами. В 2017 году парижский дом провел выставку Hermes a tyre-d’aile – Les mondes de Leïla Menchari, на которой были представлены самые знаковые и узнаваемые декорации, созданные Меншари.

 
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