Ушла из жизни Джудит Лейбер

Легендарный дизайнер сумочек скончалась два дня назад в возрасте 97 лет.

Знаменитый дизайнер сумочек Джудит Лейбер родилась в Венгрии, где и начинала делать первые шаги в профессии. После Второй мировой войны Джудит иммигрировала в США. Здесь сумочки, клатчи и минудьеры ее работы начали пользоваться популярностью у многих дам из высшего света, включая Мейми Эйзенхауэр, Джеки Кеннеди, Нэнси Рейган и Хиллари Клинтон. Среди поклонниц аксессуаров от Джудит Лейбер были и такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Грета Гарбо, Бьорк, Рианна, Гвинет Пэлтроу и Барбара Уолтерс.

Лейбер неоднократно становилась лауреатом множества наград. В свое время ее сумочки были отмечены специальной премией Coty, премией Неймана Маркуса, а в 1994 году Джудит получила награду CFDA Lifetime Achievement Award за вклад в развитие моды и дизайна.