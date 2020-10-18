В Asos рассказали о росте объемов продаж

Годовые продажи британского ритейлера выросли почти на 20% и составили 3,26 млрд фунтов стерлингов. Продажи на территории Великобритании выросли на 18% до 1,18 млрд фунтов стерлингов, продажи на международных рынках – на 20% до 1,99 млрд фунтов стерлингов. Сопоставимая прибыль бренда до налогообложения увеличилась на 109 млн фунтов стерлингов. Для сравнения в 2019 году рост составил 142,1 млн фунтов стерлингов.

В компании также отмечают, что за финансовый год услугами Asos воспользовались 23,4 млн пользователей, что на 3,1 млн человек больше, чем годом ранее. Исполнительный директор компании Ник Бейтон подчеркнул: «Жизнь наших клиентов вряд ли вернется в нормальное русло в течение ближайшего времени, и Asos продолжит взаимодействовать с ними, реагировать и адаптироваться как один из немногих глобальных лидеров онлайн-торговли модной одеждой».