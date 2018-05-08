Save my bag для путешественников

Ваша ручная кладь превысила допустимые размеры? Переживаете о сохранности своей новенькой дизайнерской сумочки? Хотите совместить комфорт, практичность и стиль, но не представляете, где найти такой чудо-аксессуар?
Save my bag – это универсальная сумка-чехол, которая с легкостью воплотит в жизнь все ваши желания. Эта актуальная новинка родом из Италии лаконично сочетает в себе моду и универсальность. Используйте Save my bag как стильный водонепроницаемый чехол в путешествиях и для городских будней, поместите одну сумку в другую для уменьшения количества ручной клади, например, при посадке в самолет или носите как самостоятельный аксессуар, вместительный и эффектный.
Save my bag сделан из запатентованного итальянского материала, который легче популярного неопрена, при этом надежен в использовании и выглядит достойно. Сумки выпускаются в широкой цветовой гамме, со множеством принтов, разных размеров и стилей. Можно выбрать себе небольшой клатч, вместительный шопер или рюкзак.
Кстати, самые крупные представительницы модельного ряда Save my bag стоят немногим более 100 евро. И за эту цену, как по хорошему спецпредложению, предлагаются два аксессуара в одном.
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