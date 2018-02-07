"В движении " Roy Robson

И весной/летом 2018 г. в коллекции сделана ставка на удобство в носке, высоким требованиям к непринуждённой свободе движений в моде, так необходимой при энергичном жизненном стиле. Наряду с безукоризненной посадкой, замечательным качеством и удобством, разработчики этой коллекции намеренно стёрли границы между спортивным и деловым стилями. Функциональность, в сочетании с классической оптикой и прямолинейным фасоном предмета одежды, сливаются воедино и создают мужской, неподдельный стиль. Гибриды из непринуждённого городского стиля и высокого искусства моды придают динамичность зауженному силуэту. Бросающийся в глаза рисунок и графические структуры, встречающиеся во всех элементах одежды, ставят привлекательные акценты в свежих тонах и подчёркивают безупречную лёгкость новой весенне-летней коллекции от РОЙ РОБСОН на 2018 г., предстающей перед нами в трёх цветовых мирах.

FUSING GREY. По-летнему меланжевые серые оттенки от серебристого до цвета антрацит в сочетании с элегантным розовым тоном. SEABOARD INDIGO. Цветовая гамма включает в себя сине-голубые нюансы, резко контрастирующие с солнечно-жёлтым и шербетовым красным. И здесь присутствие белого цвета. UNEXPECTED NEUTRAL. По-мужски благородные земельные тона объединяются с ярким оранжевым и сливаются вместе с остро-модным оливковым цветом в динамичный цветовой мир для жаркого лета. Молочно-белый ставит натуральные акценты.

Куртки

Весенне-летняя коллекция курток от РОЙ РОБСОН на 2018 г. насыщена множеством стильных импульсов, многосторонне отражающих общую тему коллекции „IN MOTION“. Инновационные темы прет-а-порте и увлекательные дизайнерские решения в коммерческих моделях являются отличительными признаками нынешнего подбора данного вида одежды.

В деловой части РОЙ РОБСОН делает ставку на тему „Blue Series“. В ассортименте присутствуют фасоны на все случаи жизни, такие как удлинённые куртки, которые можно надеть на костюм, а также куртки пиджачного покроя и парки, оснащённые запаянными швами и мембранами, защищающими от ветра и дождя и создающими прекрасный климат-контроль.

Плащи

Лёгкость в чистом виде - вот образ плащей от РОЙ РОБСОН весной-летом 2018 г. – все они на полуподкладке либо без подкладки. В дополнение к костюму «Traveller», в ассортименте предлагается функциональный плащ для командировок с интересными решениями карманов (Safety Pockets). В качестве модной новинки выступает трикотажный плащ, прекрасно отражающий тему коллекции „IN MOTION“ и объединяющий стильный вид с невероятным удобством в носке. Модели плащей коллекции от РОЙ РОБСОН имеют длину между 86 и 88 см, укороченные плащи преобладают.

Вязаные изделия

Непревзойдённое удобство, необходимое для полного энергии стиля жизни, гарантирует и коллекция вязаных изделий в весенне-летнем сезоне 2018 г. Изделия из высококачественных, но, в то же время, спортивных материалов и структур выглядят ненавязчиво и по-мужски непринуждённо. Подбор моделей с богатым количеством элементов, выполненных с большой любовью к детали, прекрасно гармонирует по цвету и дизайну с общей темой коллекции «IN MOTION».

Шарфы/Шейные платки

И выбор шарфов и шейных платков от РОЙ РОБСОН весной-летом 2018 г. получил вдохновение под влиянием темы коллекции «IN MOTION». Пряжа высочайшего качества из Италии была использована для изготовления по-мужски элегантных шарфов и шейных платков. Основу её представляют материалы из лёгкой вискозы и стромкого льна, просто незаменимые в весенне-летнем сезоне 2018 г. Большое разнообразие летних цветов и видов рисунка принесут свежую лёгкость ассортименту в магазинах уже с первых сроков поставки. Коллекционные мотивы весенне-летнего сезона 2018 г. искусно вливаются в многообразие шарфов и шейных платков, наряду с высококачественными ткаными структурами и неброским жаккардовым орнаментом.

Покупаем новое уже сейчас!

Приглашаем уважаемых байеров посетить стенд Roy Robson и увидеть будущие коллекции Осень/Зима 2018 на выставке CPM в павильоне Форум с 19 по 22 Февраля в Москве в Экспоцентре.