Вход
ADV
Интересно
Chanel (398)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Гонконге расскажут историю дома Chanel

  • 70
  • 0
  • 20 Октября 201722:34
Сюжеты: Chanel

Знаменитая выставка Mademoiselle Prive, посвященная истории парижского дома моды, в скором времени изменит локацию.

После мегауспешных гастролей в Лондоне и Сингапуре выставочный проект будет представлен в гонконгском дизайн-центре PMQ. Экспозиция Mademoiselle Prive, посвященная истории марки Chanel и ее основательнице, расположится сразу в нескольких залах. Ретроспектива включает не только архивные материалы и предметы, но также цифровые инсталляции. Драгоценной жемчужиной выставки стала переизданная единственная ювелирная коллекции Bijoux de Diamants, которую в 1932 году создала сама Коко Шанель. Посетить проект можно с 13 января по 10 февраля 2018 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru