В Гонконге расскажут историю дома Chanel

Знаменитая выставка Mademoiselle Prive, посвященная истории парижского дома моды, в скором времени изменит локацию.

После мегауспешных гастролей в Лондоне и Сингапуре выставочный проект будет представлен в гонконгском дизайн-центре PMQ. Экспозиция Mademoiselle Prive, посвященная истории марки Chanel и ее основательнице, расположится сразу в нескольких залах. Ретроспектива включает не только архивные материалы и предметы, но также цифровые инсталляции. Драгоценной жемчужиной выставки стала переизданная единственная ювелирная коллекции Bijoux de Diamants, которую в 1932 году создала сама Коко Шанель. Посетить проект можно с 13 января по 10 февраля 2018 года.