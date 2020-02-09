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Артем Кузелев

В Институте Pantone выбрали палитру сезона осень-зима 2020/21

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  • 09 Февраля 202021:31
Сюжеты: PANTONE, Осень-зима 2020-21

Эксперты Института цвета Pantone представили основную палитру предстоящей осени и зимы.

Подборку Pantone составили янтарный, огненно-красный, классический синий, неоновый зеленый, песочный, пыльно-розовый, ультрамариновый зеленый, красно-кирпичный, персиковый, пурпурно-фиолетовый, оттенок миндального масла, глубокий синий, серый и темно-оливковый. Леатрис Айзман, исполнительный директор компании, отметила: «Я не хочу говорить: «Вот пять главных цветов. Конец». Мне кажется, это слишком догматично. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Надеюсь, они будут экспериментировать, хотя у них также есть возможность вернуться к привычным цветам».
 

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