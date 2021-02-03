В марке Furla назначили нового генерального директора

Согласно информации, опубликованной порталом WWD, в топ-менеджменте компании произошли изменения. Марку Furla покидает Альберто Камерленго, с 2017 года занимавший пост генерального директора. Новым главой компании станет Мауро Сабатини, ранее руководивший люксовым брендом Effeuno, входящим в группу Furla.

По данным авторитетного источника, назначение Мауро Сабатини связано с высокой степенью его экспертности в области кожаных изделий. Кроме того, Сабатини имеет большой опыт в выстраивании международных связей в должности промышленного директора-консультанта нью-йоркской марки Elie Tahari. Топ-менеджер также сотрудничал в качестве консультанта с компанией Lancel, выпускающей аксессуары из кожи высокого класса, и работал с брендом Dunhill.

Президент Furla Джованна Фурланетто отметила: «Мауро принял этот новый вызов с энтузиазмом и позитивной энергией, которые определяют его характер. Благодаря его энергии и приверженности компании Furla он сможет достойно встретить новые вызовы. Он демонстрирует гибкость, поможет укрепить отношения с нашими партнерами и создать более быструю, инновационную и динамичную цепочку поставок».