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Артем Кузелев

Юбилейная коллекция сумок Furla

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  • 16 Мая 201709:16
Сюжеты: Furla, Сумки

Итальянская марка отмечает свое 90-летие выходом ретроспективной капсульной коллекции модели Metropolis.

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  • 90th Anniversary Collection от Furla

Юбилейная коллекция Furla 90th Anniversary Collection уже  представлена в магазинах марки и наглядно демонстрирует эволюцию дизайна одной из самых популярных моделей. Теперь сумка Metropolis доступна в пяти цветах и с девятью вариантами закрывающих клапанов. Кроме того, дизайны аксессуара представляют собой символическое путешествие по истории Furla от ревущих 1920-х до хип-хопа 1990-х. В России юбилейная коллекция представлена в московском ГУМе, торговых центрах «Европейский» и «Атриум», а также в петербургском магазине Furla в «Галерее» и сочинском «Моремолле».

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