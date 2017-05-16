Юбилейная коллекция сумок Furla

Итальянская марка отмечает свое 90-летие выходом ретроспективной капсульной коллекции модели Metropolis.

1 / 3 90th Anniversary Collection от Furla





Юбилейная коллекция Furla 90th Anniversary Collection уже представлена в магазинах марки и наглядно демонстрирует эволюцию дизайна одной из самых популярных моделей. Теперь сумка Metropolis доступна в пяти цветах и с девятью вариантами закрывающих клапанов. Кроме того, дизайны аксессуара представляют собой символическое путешествие по истории Furla от ревущих 1920-х до хип-хопа 1990-х. В России юбилейная коллекция представлена в московском ГУМе, торговых центрах «Европейский» и «Атриум», а также в петербургском магазине Furla в «Галерее» и сочинском «Моремолле».