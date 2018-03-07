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Артем Кузелев

В Милане открывается новое здание Fondazione Prada

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  • 07 Марта 201811:11
Сюжеты: Prada

В апреле итальянский дом моды официально откроет двери своего культурного пространства.

Официальное открытие нового пространства Fondazione Prada состоится 20 апреля. Итальянский дом моды приурочит открытие к старту выставки дизайна и мебели Salone del Mobile. Здание на юге Милана получило название Torre и представляет собой 60-метровую башню на территории старинного винокуренного завода.

Марка уже провела здесь недавний показ коллекции сезона осень-зима 2018/19, во время которого гости смогли оценить весь размах. На шести этажах фонда расположится выставочное пространство, а верхний займут панорамный ресторан и бар с террасой. За разработку проекта отвечал архитектор Рем Колхас и его бюро OMA.

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