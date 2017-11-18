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Артем Кузелев

В Москве откроется фотовыставка Юргена Теллера

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  • 18 Ноября 201713:19

Музей современного искусства «Гараж» анонсировал выставку знаменитого фотографа-провокатора.

Московский Музей современного искусства «Гараж» опубликовал на своем сайте программу мероприятий будущего года. Одним из самых интересных проектов обещает стать выставка фоторабот Юргена Теллера, которая откроет двери 8 июня 2018 года. Однако экспозиции удивит поклонников творчества фотографа своей концепцией, так как будет посвящена футболу.

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