В Москве откроется фотовыставка Юргена Теллера

Музей современного искусства «Гараж» анонсировал выставку знаменитого фотографа-провокатора.

Московский Музей современного искусства «Гараж» опубликовал на своем сайте программу мероприятий будущего года. Одним из самых интересных проектов обещает стать выставка фоторабот Юргена Теллера, которая откроет двери 8 июня 2018 года. Однако экспозиции удивит поклонников творчества фотографа своей концепцией, так как будет посвящена футболу.