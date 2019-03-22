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Артем Кузелев

В Москве открылся флагман дома Chloe

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  • 22 Марта 201911:14
Сюжеты: Chloe

На этой неделе в Третьяковском проезде открылся флагманский бутик парижского дома моды.

В новом московском магазине Chloe, который занимает площадь 242 квадратных метра, представлен весь ассортимент парижского бренда. Все пространство разделено на два уровня: на первом можно найти сумки и очки, на втором – одежду и другие аксессуары. Интерьер магазина выполнен в фирменных оттенках Chloe: пудровом, бежевом и белом. Бронза, латунь и золотые поверхности придают бутику шика.

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