В Москве прошла презентация новой коллекции датского бренда ЕССО

24 мая 2017 в Москве в Королевской Резиденции Посла Дании состоялся коктейль по случаю презентации коллекции ECCO Осень-Зима 2017/18.

Гостями мероприятия стали представители ведущих федеральных СМИ, редакторы глянцевых журналов, стилисты и блогеры. Первыми оценить новую коллекцию ЕССО также приехали актриса Дарья Повереннова и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Во время пресс-дня у каждого гостя была возможность познакомиться с новой коллекцией женской, мужской и детской обуви ECCO, представленной в формате инсталляции, совместно с производителем мембраны GORE-TEX®, которую ЕССО использует при создании своих высокотехнологичных моделей обуви.

Господин Посол – Томас Винклер – лично поприветствовал каждого гостя и, подняв бокал шампанского, поздравил ECCO с новым сезоном. Атмосфера мероприятия была поистине исключительной – роскошная резиденция с утонченным, элегантным интерьером, наполненная солнечным светом открытая терраса и утопающий в зелени сад, как оазис в центре Москвы, а также немало сюрпризов, которые приготовили организаторы.

Так, в рамках пресс-дня состоялся мастер-класс по медитационной ходьбе, приуроченный к презентации модели ECCO KINHIN. При создании данной модели обуви дизайнеры вдохновлялись традициями дзен-буддизма, в котором практика кинхин («походка Будды») занимает важное место. Для проведения мастер-класса была приглашена Алиса Ротенберг, Президент Академии Интегративной Кундалини Йоги, преподаватель йоги с 1991 года. Медитативная практика медленной ходьбы позволила сконцентрировать свое внимание на ощущениях от самой ходьбы – на соприкосновении ступни с поверхностью, на том, чтобы почувствовать, как пружинит стопа, напрягаются и расслабляются мышцы. Модель обуви KINHIN уникальна тем, что при ее создании использованы 2 новейшие технологиии: CORKSPHERE® Footbed и FLUIDFORM™ direct-injected technology. Благодаря этим инновациям, а также наличию специальных подушечек, сникеры KINHIN идеально облегают ступню, как если бы колодка была изготовлена по индивидуальным меркам. Слоган линейки KINHIN – «Meditation for your feet».

Следующим сюрпризом стал эксперимент по тестированию мембраны GORE-TEX®, который проходил в саду Резиденции. Один из гостей, согласившийся стать добровольцем (главный редактор журнала «Вертикальный мир» - Артем Зубков), облачился в одежду и обувь ЕССО с мембраной, после чего на глазах удивленной публики был облит с ног до головы водой из шланга. Эксперимент показал, что испытуемый остался сухим, мембрана GORE-TEX® идеально защитила его от проникновения влаги, даже под сильным напором воды. В тестировании принимали участие ботинки ECCO XPEDITION III из категории обуви OUTDOOR.

Во время презентации гости также познакомились c революционной новинкой ECCO – прозрачной кожей Apparition. Новейшая разработка представлена подразделеним ЕССО – ECCO LEATHER. Материал сохраняет все лучшие качества коровьей кожи, которая должна быть эластичной, прочной, легко поддающейся окраске и водоотталкивающей. Над созданием инновационного материала работала небольшая команда из голландской лаборатории EССО, в течение трех лет изучавшая египетские и греческие методы дубления кожи. Прозрачная кожа применима в производстве любых товаров: от сумок и обуви до курток и рубашек. По мнению технологов, этот тренд определит новые исследования в области кожи на много лет вперед.

В новой коллекции осень-зима 2017/18 представлено немало технологичных новинок, среди которых ECCO SOFT1, ECCO SOFT 9, ECCO LHASA, UKIUK KIDS и SNOW MOUNTAIN из детской коллекции.

Фото - Dima Babushkin