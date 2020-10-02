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Артем Кузелев

В Nike зафиксировали рост прибыли на 11 процентов

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  • 02 Октября 202015:57
Сюжеты: Nike

Американская компания отчиталась о результатах работы во втором финансовом квартале 2020 года.

В отчетный период в спортивной марке Nike зафиксировали рост чистой прибыли на 11%. Показатель составил 1,52 млрд долларов. Выручка компании сократилась в годовом исчислении на 1% и составила 10,59 млрд долларов. При этом отмечается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка снизилась на 18%, в Китае – выросла на 6%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки – выросла на 5%, в Северной Америке – сократилась на 2%.

 
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