В Prada Group появилась новая должность

Руководство итальянской компании ввело в штатное расписание позицию специалиста по разнообразию, равноправию и инклюзивности.

Первой в истории Prada новую должность заняла Малика Савелл. Ранее специалистка возглавляла отдел культурного разнообразия конгломерата LVMH. Теперь перед Маликой стоит задача по развитию корпоративной политики и стратегии, обеспечивающих представление самых разных культур на всех уровнях компании. Комментируя новое назначение, Савелл отметила, что дом Prada проделал большую работу в области диверсити, наняв на работу в 40 странах представителей сотни национальностей. Кроме того, она подчеркнула, что компания быстро реагирует на критику и умеет учиться на ошибках.