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Неделя моды в Милане (555)
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Артем Кузелев

В театре «Ла Скала» вручили премии Green Carpet Fashion Awards

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  • 25 Сентября 201914:31
Сюжеты: Неделя моды в Милане

Торжественная церемония состоялась в рамках Недели моды в Милане.

Миланская Неделя моды завершилась ярким событием: в театре «Ла Скала» состоялась торжественная церемония вручения наград Green Carpet Fashion Awards. Премия призвана поддержать экологичные инициативы в модной индустрии и орагнизована компанией Ливии Ферт Eco-Age и Национальной палатой итальянской моды. В этом году Стелла Маккартни стала лауреаткой награды The Groundbreaker Award за продвижение принципов устойчивого развития. Модель Даутцен Крез наградили за активную позицию в социальных сетях в номинации The Social Media Changemaker. А генеральный директор люксового холдинга Kering Франсуа Анри-Пино получил статуэтку в номинации The GCFA Visionary. Специальный приз за вклад в развитие модной индустрии из рук Софии Лорен получил Валентино Гаравани.

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